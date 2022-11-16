Юные хабаровчане приняли участие в спортивном фестивале «Вместе мы - сила» Фото: Администрация Хабаровска

В Краснофлотском районе прошел физкультурно-спортивный фестиваль «Вместе мы - сила» для детей с ограниченными возможностями. Среди участников - воспитанники школ-интернатов №№ 3, 5 и школы «Успех».

- Цель фестиваля - помочь ребятам с ограниченными возможностями здоровья социализироваться и привлечь их к систематическим занятиям спортом, - рассказали в комитете по управлению Краснофлотским районом Хабаровска.

Для юных участников организовали эстафеты, конкурсы и викторины. Дети смогли попробовать свои силы на необычной полосе препятствий, для прохождения которой нужна ловкость и скорость реакции.

Первое место заняла команда школы-интерната №3. За ними - ученики школы №5, а на третьем месте - воспитанники школы «Успех». Победители получили дипломы, грамоты, медали, кубки. Им также вручили абонементы на бесплатное посещение бассейна и сладкие подарки.

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