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НовостиОбщество16 ноября 2022 4:13

Юные хабаровчане приняли участие в спортивном фестивале «Вместе мы - сила»

Дети с ограниченными возможностями сразились за медали и кубки
Александра ЯВИЩЕНКО
Юные хабаровчане приняли участие в спортивном фестивале «Вместе мы - сила»

Юные хабаровчане приняли участие в спортивном фестивале «Вместе мы - сила»

Фото: Администрация Хабаровска

В Краснофлотском районе прошел физкультурно-спортивный фестиваль «Вместе мы - сила» для детей с ограниченными возможностями. Среди участников - воспитанники школ-интернатов №№ 3, 5 и школы «Успех».

- Цель фестиваля - помочь ребятам с ограниченными возможностями здоровья социализироваться и привлечь их к систематическим занятиям спортом, - рассказали в комитете по управлению Краснофлотским районом Хабаровска.

Для юных участников организовали эстафеты, конкурсы и викторины. Дети смогли попробовать свои силы на необычной полосе препятствий, для прохождения которой нужна ловкость и скорость реакции.

Первое место заняла команда школы-интерната №3. За ними - ученики школы №5, а на третьем месте - воспитанники школы «Успех». Победители получили дипломы, грамоты, медали, кубки. Им также вручили абонементы на бесплатное посещение бассейна и сладкие подарки.

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