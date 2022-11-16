Авиасообщение между Хабаровском и Харбином восстановлено Фото: Генконсульство России в Харбине

В Генконсульстве России сообщили о восстановлении воздушного сообщения между Дальним Востоком и Северо-Восточным Китаем. Пассажирские перевозки пока будут организованы не чаще раза в неделю. 14 ноября в Харбин прибыл первый борт из аэропорта Хабаровска, на котором находились 126 пассажиров. Перевозчиком стала компания «Аврора».

- Следующий рейс планируется 21 ноября, - рассказали в Генконсульстве России в Харбине.

Напомним, что между Россией и Китаем авиасообщение было приостановлено из-за пандемии, вызванной коронавирусом. То же касается и Таиланда. С октября россияне могут улететь в солнечную страну, но для этого придется добираться с пересадками.

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