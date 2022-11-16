«Я все верну»: мужчина обманул начальника на миллион

Мужчина обманул начальника на миллион Фото: Алексей ФОКИН

Хозяйка одного из предприятий в Хабаровском районе обратилась в полицию. Женщина рассказала, что в июле прошлого года один из ее бывших работников украл запчасти на грузовые машины. Тогда же удалось вычислить виновника. Им оказался 28-летний грузчик. Он присвоил комплектующих на сумму около миллиона рублей. Когда его обвинили в краже, мужчина пообещал все вернуть, но так и не сделал этого. Полиция разыскала его и задержала.

- Со слов задержанного похищенные автозапчасти и комплектующие он сдал в пункт приема металла в Хабаровске, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Раньше подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за разбой, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Украденные запчасти, как оказалось, были уничтожены в результате переработки металла. На мужчину завели уголовное дело и взяли под стражу. За кражу ему грозит до шести лет колонии.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.