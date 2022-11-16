Цитрусовая «контрабанда»: в невостребованном багаже нашли килограммы запрещенных продуктов

Опасные мандарины найдены в забытом багаже в хабаровском аэропорту Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 ноября сотрудники краевого управления Россельхознадзора пресекли ввоз подкарантинной продукции в страну. Во время фитосанитарной проверки они обнаружили в невостребованном багаже одного из пассажиров больше семи килограммов свежих мандаринов. Владелец фруктов, которые могут быть потенциально опасными, не пришел забрать свой багаж после приземления самолета.

- Данный факт ввоза запрещенных продуктов является нарушением статьи №22 Федерального закона «О карантине растений», - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области.

Теперь сотрудники ведомства изымут бесхозные 7,38 килограмма мандаринов и уничтожат их.

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