Плюсовые температуры ожидают Хабаровск 17 ноября Фото: Администрация Хабаровска

Погода в Хабаровске 17 ноября станет немного теплее. Синоптики прогнозируют повышение температуры от -1 до +1 днем, а ночью столбик термометра покажет от -8 до -10 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 3-10 метров в секунду. Существенных осадков не ожидается.

На юге и в центре Хабаровского края ветер поднимется до 11 метров в секунду. Синоптики не исключают небольшой снег. В южной части региона температура будет колебаться от -10 до +3, а в центральной - от -20 до +2 градусов.

На севере Хабаровского края снег может выпасть на территории Верхнебуреинского района. На охотском побережье сила ветра достигнет 15-20 метров в секунду. Ночью температура упадет от -11 до -25, а днем от -2 до -19 градусов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.