В Комсомольске-на-Амуре закончились работы по нацпроекту «Жилье и городская среда» Фото: Правительство Хабаровского края

Все работы, запланированные на 2022 год по нацпроекту «Жилье и городская среда», закончились в Комсомольске-на-Амуре. В Городе юности отремонтировали пять территорий. Одна из них - парк имени Гагарина.

- Здесь появилось скейт-оборудование, воркаут-площадки и два теннисных стола. Сделана зона отдыха с городскими диванами, скамейкой для маломобильных граждан и урнами. Все оборудование - отечественное. Ремонт парка обошелся в 14 миллионов рублей, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Объекты по нацпроекту сейчас в ускоренном темпе сдают по всему краю. Всего до конца года будет обстроена 91 площадка.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.