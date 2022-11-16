В Комсомольске-на-Амуре закончились работы по нацпроекту «Жилье и городская среда»
Фото: Правительство Хабаровского края
Все работы, запланированные на 2022 год по нацпроекту «Жилье и городская среда», закончились в Комсомольске-на-Амуре. В Городе юности отремонтировали пять территорий. Одна из них - парк имени Гагарина.
- Здесь появилось скейт-оборудование, воркаут-площадки и два теннисных стола. Сделана зона отдыха с городскими диванами, скамейкой для маломобильных граждан и урнами. Все оборудование - отечественное. Ремонт парка обошелся в 14 миллионов рублей, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Объекты по нацпроекту сейчас в ускоренном темпе сдают по всему краю. Всего до конца года будет обстроена 91 площадка.
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