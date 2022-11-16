Жители Хабаровского края отмечают Всероссийский день самбо
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае турниром среди девушек и юношей 11-12 лет встретили Всероссийский день самбо. В соревнованиях участвуют свыше сотни самбистов. Этому виду спорта, как сообщает правительство края, исполнилось уже 84 года.
На соревнованиях борются за путевку в Сочи. Там состоится финал турнира. Навыки демонстрируют те самбисты, которые стали лучшими в своих муниципалитетах. Всего необходимо показать 10 элементов, в их числе броски, болевые приемы, подстраховки.
Помимо этого в КЦО идут соревнования проекта «Самбо в школу», который является всероссийским. Дети ходят на самбо в самой школе и учатся обороняться без применения оружия. Проект запустили в регионе в 2016 году.
- После прохождения обучения школьники смогут получить категории «Юный судья» и «Юный тренер». Это позволит им стать арбитрами на внутришкольных и муниципальных соревнованиях, что поможет нам решить вопрос кадров, - говорит Дмитрий Стуков, координатор проекта «Самбо в школу» в Хабаровском крае.
Этим летом губернатор Михаил Дегтярев встретился с делегацией Всероссийской федерации самбо. Они подписали соглашение о сотрудничестве по развитию.
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