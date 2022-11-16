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НовостиСпорт16 ноября 2022 7:27

Жители Хабаровского края отмечают Всероссийский день самбо

Этому виду спорта сегодня исполнилось 84 года
Оксана ШЕМЕТОВА
Жители Хабаровского края отмечают Всероссийский день самбо

Жители Хабаровского края отмечают Всероссийский день самбо

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае турниром среди девушек и юношей 11-12 лет встретили Всероссийский день самбо. В соревнованиях участвуют свыше сотни самбистов. Этому виду спорта, как сообщает правительство края, исполнилось уже 84 года.

На соревнованиях борются за путевку в Сочи. Там состоится финал турнира. Навыки демонстрируют те самбисты, которые стали лучшими в своих муниципалитетах. Всего необходимо показать 10 элементов, в их числе броски, болевые приемы, подстраховки.

Помимо этого в КЦО идут соревнования проекта «Самбо в школу», который является всероссийским. Дети ходят на самбо в самой школе и учатся обороняться без применения оружия. Проект запустили в регионе в 2016 году.

- После прохождения обучения школьники смогут получить категории «Юный судья» и «Юный тренер». Это позволит им стать арбитрами на внутришкольных и муниципальных соревнованиях, что поможет нам решить вопрос кадров, - говорит Дмитрий Стуков, координатор проекта «Самбо в школу» в Хабаровском крае.

Этим летом губернатор Михаил Дегтярев встретился с делегацией Всероссийской федерации самбо. Они подписали соглашение о сотрудничестве по развитию.

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