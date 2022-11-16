В Хабаровске выберут лучшую группу детского сада

В Хабаровске будут выбирать лучшую группу детского сада Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске 15 ноября стартовал очный этап конкурса на звание лучшей группы дошкольного образовательного учреждения. Как сообщили в пресс-службе администрации города, этот конкурс проходит каждый год, его цель - вычленить самый эффективный педагогический опыт, благодаря которому дети развиваются всесторонне.

- Члены конкурсной комиссии оценивают, как в целом укомплектованы детские сады, доступность оборудования, насколько оно соответствует возрасту детей, проверяют соблюдение санитарных норм - критериев много. Мы также смотрим, как в садах организована работа, направленная на оздоровление детей, - говорит Виктория Кондратенко, начальник отдела дошкольного образования администрации.

Участники покажут группы, как они укомплектованы, как ведутся занятия. Затем практики победителей будут распространять в другие сады. Смотр уже прошел в нескольких детских садах города.

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