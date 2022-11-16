Стал папой в 72 года: в Хабаровском крае назвали самых возрастных родителей Фото: телеграм-канал Евгения Никонова

В Хабаровском крае ЗАГС опубликовал статистические данные по родителям за этот год. По информации, в регионе мужчина стал папой в возрасте 72 лет, а мамой стала женщина 55 лет. Об этом в своем телеграм-канале написал Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам.

Отмечается, что средний возраст рожавших женщин находится на отметке в 31 год. Именно в таком возрасте чаще всего женщины становились мамами в этом году. При этом в зарегистрированном браке родилось 7144 ребенка, а всего на свет появилось 10328 малышей.

Никонов приводит пример, что самым взрослым отцом в мире стал индус Рамаджит Рагав. У мужчины получилось снова зачать ребенка в 96-летнем возрасте.

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