Хабаровское УФАС за год завело 101 дело о нарушениях в рекламе Фото: Иван ВИСЛОВ

За 2022 год Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю завело 101 дело в отношении организаций, размещающих рекламу. В их баннерах, видеороликах, билбордах обнаружили несоответствия законодательства о рекламе.

- К основным нарушением относятся крупные цифры процентных ставок по кредитам или займам на изображении, а текст остальных важных условий получения услуги прописан так мелко, что прохожим его невозможно прочитать, - рассказала Оксана Власкина, начальник отдела рекламы и недобросовестной конкуренции УФАС по Хабаровскому краю.

В цифровых билбордах некоторые компании используют скоростную строку бегущего текста, которая появляется менее чем на пять секунд. Из-за этого потребителей вводят в заблуждение. Их заманивают привлекательными акциями, после чего выясняется, что предлагаемые условия не такие уж и выгодные.

На нарушителей заводят административные дела. Если ответчик привлекается впервые, ему выносят предупреждение. Если организация продолжает выпускать рекламу услуг, нарушающую закон, вводятся штрафы. С каждым новым нарушением сумма уплаты ущерба растет.

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