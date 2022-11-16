Автомобильный Крестный ход состоится в Хабаровском крае в выходные Фото: Хабаровская епархия

В Хабаровском крае с 19 по 20 ноября состоится автомобильный крестный ход. Как сообщает пресс-служба хабаровской епархии, он начнется с молебна в храме в честь иконы Божией Матери «Благодатное небо» и дальше направится из Хабаровска в Сосновку, затем в Корфовский, Переяславку, Хор, Вяземский, Лермонтовку, Бикин и вернется обратно в Хабаровск.

Традиционный крестный ход проходит в третье воскресенье ноября. Этот день посвящен памяти жертв ДТП. Как отметил иерей Георгий Ибрагимов, идея организовывать крестный ход за тех, кто в дороге, пришла после обращения прихожанки, сын которой погиб в аварии.

- Она сказала: «Почему вы особо не молитесь за тех, кто в дороге, кто в пути?». С тех пор мы стали проводить автомобильный крестный ход. И по данным ГИБДД, аварийность на этом участке федеральной трассы снизилась в три раза, - говорит иерей.

Отмечается, что молитва за тех, кто находится в дороге, совершается для того, чтобы попросить у Богородицы заступничества.

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