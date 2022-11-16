39-летний житель Хабаровского края в ходе конфликта убил своего товарища

Следователи изъяли орудие преступления Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю

В августе 2022 года в Амурске 39-летний мужчина решил пригласить в гости своего 37-летнего товарища. В квартире жилого дома приятели начали распивать спиртные напитки. Между ними возник конфликт.

Один из собутыльников нанес своему оппоненту множественные удары руками и ногами по телу, рукам и ногам. Этого ему показалось мало. Тогда он схватил лежащий рядом кухонный нож, воткнул его сначала в голову, а после в грудную клетку потерпевшего. От полученных травм смерть 37-летнего мужчины наступила на месте происшествия.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы предъявить мужчине обвинение в совершении преступления.

Заключение прокурора было направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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