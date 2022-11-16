Из ЕАО в Китай запустили пробный поезд Фото: Генконсульство России в Харбине

В Еврейской автономной области через пункт пропуска в Китай отправили пробный поезд. Прогон провели в тестовом режиме по мосту через реку Амур. Как сообщает телеграм-канал Генсконсульства России в Харбине, официальное открытие грузового сообщения состоится в ближайшее время.

Локомотив проехал из Нижнеленинского в Тунцзян. Длина нового железнодорожного моста составляет свыше двух километров. По проекту его пропускная способность рассчитана на 21 миллион тонн грузов различного типа в год.

Отметим, накануне сообщалось, что между КНР и Хабаровском возобновили авиасообщение. В Харбин прилетели 126 пассажиров. Следующий полет намечен на 21 ноября. Обсуждается возможность еженедельных перелетов в страну.

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