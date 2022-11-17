Хабаровчане передали военное спецоборудование мобилизованным
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Мобилизованным, которые проходят военную подготовку на полигоне под Хабаровском, передали военное спецоборудование, закупленное на деньги, собранные с пожертвований и сборов. В качестве помощи бойцы получили тепловизоры, рации, бинокли, оптические прицелы, электрогенераторы и многое другое.
- Когда я приехал в часть, то увидел там настоящих мужчин. Это не те «патриоты», которые сбежали из страны при малейшей опасности. Здесь - простые парни, которые любят Россию и готовы ее защищать, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
Глава города поблагодарил неравнодушных жителей краевой столицы, которые откликнулись и помогают собирать средства в фонд городского Совета ветеранов.
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