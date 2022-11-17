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НовостиОбщество16 ноября 2022 22:46

Хабаровский Россельхознадзор запретил экспорт партии зараженной сои

Товар должен был отправиться в Китай
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровский Россельхознадзор запретил экспорт партии зараженной сои

Хабаровский Россельхознадзор запретил экспорт партии зараженной сои

Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Партия зараженной сои не выпущена на экспорт из Хабаровского края в рамках обязательного контроля на соответствие карантинным фитосанитарным требованиям. По результатам исследований выяснилось, что растение не соответствует нормам и не может быть отправлено покупателю.

- Соя была выращена на территории Амурской области и предназначалась для отправки в Китай. При исследовании были выявлены семена повилики полевой - карантинного объекта как для России, так и для КНР, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Семена сорняка оказались жизнеспособными во всех пробах. Поэтому партию объемом 989 тонн забраковали и не допустили к экспорту.

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