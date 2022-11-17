Овощи подешевеют в Хабаровском крае благодаря новому резиденту ТОР «Хабаровск» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» планирует организовать производство более двух тысяч тонн овощей на площадке «Ракитное». Благодаря налоговым льготам и преференциям для инвестора в регионе удастся снизить цены на продукцию. «Инженерно-торговая группа» создаст тепличное хозяйство площадью 60 тысяч квадратных метров. Здесь будут круглый год выращивать овощи в закрытом грунте. Проект ориентирован на импортозамещение и повышение продовольственной безопасности региона. В год предприятие будет выращивать 1080 тонн огурцов и 960 тонн томатов. Первый этап проекта планируется запустить в январе 2024 года. Инвестиции в создание тепличного комплекса составят 87,2 миллиона рублей. Будет создано 51 рабочее место.

- Всего мы построим 12 теплиц общей площадью шесть гектаров. В 2024 году будут введены три теплицы, в 2025 - четыре и пять в 2026. Планируем снимать по три урожая в год. Полное компьютерное управление обогревом, подсветкой, поливом и дозацией удобрений позволит получать овощи высокого качества, - сказал Антон Романов, глава ООО «Инженерно-торговая группа».

Ожидается, что выращенные резидентом огурцы и томаты будут дешевле тех, что сейчас привозят в край из других регионов России, и даже местных тепличных. Цена сравняется с китайской продукцией, но товар местного производства будет качественней.

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