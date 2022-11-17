Жадная сожительница честного таксиста: женщина получила наказание за воровство в Хабаровске

Молодая хабаровчанка получила условный срок из-за жадности Фото: Евгения ГУСЕВА

В конце июня таксист подвозил девушку домой из кафе. В конце смены он обнаружил, что клиентка оставила в машине телефон. Мужчина забрал его домой, собираясь вернуть гаджет владелице на следующий день. Его 22-летняя сожительница увидела телефон и тайно забрала его себе. Она сняла блокировку, зашла в мобильный банкинг и перевела на свою карту 21 тысячу с чужого счета. Гражданскому мужу она сказала, что потеряла телефон, на самом деле оставив гаджет за девять тысяч рублей себе.

- Потерпевшая обратилась в полицию. Она рассказала, что забыла смартфон в такси, а его пропажу заметила только вечером на следующий день, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Правоохранители пришли домой к женщине, укравшей телефон и деньги. Они нашли гаджет и задержали подозреваемую. На нее завели уголовное дело за кражу. Во время следствия обвиняемая возместила ущерб и признала вину. Дело было передано в суд, который приговорил хабаровчанку к двум годам лишения свободы условно.

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