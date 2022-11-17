Накинула квадратов: кадастровик незаконно увеличила площадь участка на сотни метров

В Комсомольске кадастровый инженер прибавила 300 метров к участку в обход закона Фото: Евгения ГУСЕВА

Кадастровик из Комсомольска попалась на махинации с разметкой земель. Женщина незаконно приписала к участку 300 метров, на что обратили внимание в краевом управлении Росреестра. Представители ведомства обратились в прокуратуру, чтобы инициировать проверку по этому делу. После расследования правоохранители подтвердили, что инженер безосновательно увеличила площадь участка.

- Должностное лицо привлечено к административной ответственности по статье «Внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план» , - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Теперь женщина должна будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

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