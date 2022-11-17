Сотни машин и поезда стали в пробку перед мостом через Амур у Комсомольска Фото: скриншот из видео

Очевидцы сообщают об огромной веренице машин, которая образовалась на подъезде к мосту через реку Амур в направлении Комсомольска. Пробка растянулась на несколько километров. Остановилось движение не только автомобилей, но и поездов. Ждут разрешения на проезд грузовые и пассажирские составы.

Люди стоят в пробке уже около часа. Предположительно, причиной остановки движения стала авария в районе моста, но получить официальный комментарий краевого управления ГИБДД пока не получилось. Сотрудники ДПС начали пропускать машины на мост по одной. С учетом того, сколько авто ждут в очереди, пробка может простоять у моста еще несколько часов.

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