Стала известна причина пробки у моста через Амур со стороны Комсомольска Фото: скриншот из видео

Примерно в 10:00 на мосту через Амур в сторону Комсомольска остановилось движение. На подъезде к переправе выстоялась пробка на несколько километров. Автомобили простояли около часа, прежде чем поток авто понемногу начал движение.

- На мосту столкнулись два грузовика, перегородив проезд автомобилям. Вдобавок, на одной из полос ведутся дорожные работы, из-за чего проезд по ней закрыт. Аварию уже оформили, пострадавших нет. Сотрудники ДПС временно организовали реверсное движение, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю.

Несмотря на то, что частично движение через мост возобновили, машины проезжают очень медленно. Из-за этого пробка может простоять еще несколько часов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.