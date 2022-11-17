Стала известна причина пробки у моста через Амур со стороны Комсомольска Фото: скриншот из видео
Примерно в 10:00 на мосту через Амур в сторону Комсомольска остановилось движение. На подъезде к переправе выстоялась пробка на несколько километров. Автомобили простояли около часа, прежде чем поток авто понемногу начал движение.
- На мосту столкнулись два грузовика, перегородив проезд автомобилям. Вдобавок, на одной из полос ведутся дорожные работы, из-за чего проезд по ней закрыт. Аварию уже оформили, пострадавших нет. Сотрудники ДПС временно организовали реверсное движение, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю.
Несмотря на то, что частично движение через мост возобновили, машины проезжают очень медленно. Из-за этого пробка может простоять еще несколько часов.
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