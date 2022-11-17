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НовостиОбщество17 ноября 2022 1:34

Судозавод Хабаровска построит два ледовых буксира по миллиарду рублей

Контракт на строительство суден уже подписан
Александра ЯВИЩЕНКО
Судозавод Хабаровска построит два ледовых буксира по миллиарду рублей

Судозавод Хабаровска построит два ледовых буксира по миллиарду рублей

Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) построит два ледовых буксира для порта Эльга, который строится в Тугуро-Чумиканском районе края. Контракт на строительство был подписан на полях международного форума «Транспорт России». Стоимость одного буксира - миллиард рублей.

Пропускная мощность нового порта составит 30 миллионов тонн в год. Он будет рассчитан на загрузку четырех балкеров одновременно. К нему уже строят Тихоокеанскую железную дорогу, крупнейшую частную магистраль. Ее протяженность составит 500 километров. Ожидается, что новый проект позволит вдвое сократить маршрут транспортировки угля с Эльгинского месторождения в Якутии до Хабаровского края.

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