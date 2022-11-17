Судозавод Хабаровска построит два ледовых буксира по миллиарду рублей Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) построит два ледовых буксира для порта Эльга, который строится в Тугуро-Чумиканском районе края. Контракт на строительство был подписан на полях международного форума «Транспорт России». Стоимость одного буксира - миллиард рублей.

Пропускная мощность нового порта составит 30 миллионов тонн в год. Он будет рассчитан на загрузку четырех балкеров одновременно. К нему уже строят Тихоокеанскую железную дорогу, крупнейшую частную магистраль. Ее протяженность составит 500 километров. Ожидается, что новый проект позволит вдвое сократить маршрут транспортировки угля с Эльгинского месторождения в Якутии до Хабаровского края.

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