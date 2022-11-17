Сельхозпредприятие оштрафовано за применение опасных пестицидов в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую проверку ООО «Даниловка». Целью было установить, соблюдает ли сельхозпредприятие закон о применении пестицидов. Специалисты взяли пробы почвы и сои, которая растет на территории.

- Выявлено превышение норматива содержания действующего вещества «Трифлуралин» в почве в 1,04 раза, который не разрешен к применению на территории Российской Федерации, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Сотрудники ведомства также обнаружили, что предприятие не вело учет прихода и расхода пестицидов. За нарушения закона должностное лицо оштрафовано на две тысячи рублей, а предприятие - на 10 тысяч.

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