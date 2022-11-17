Вандалы попытались украсть декоративного оленя с набережной Хабаровска Фото: Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края

Утром 17 ноября сотрудники городской набережной увидели на набережной последствия ночного налета вандалов. Экспозиция в виде семейства белых оленей была повреждена.

- Часть зимней композиции была наполовину вырвана из основания. Очевидно, пытались унести, но ничего не вышло, - рассказали в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.

Поврежденную фигуру закрепили покрепче, чтобы очередная попытка вандалов испортить арт-объект также провалилась. Как рассказали в Дирекции, это не первый случай, когда неизвестные портят городское имущество. Хабаровчан просят бережно относиться к труду специалистов, которые стараются ради жителей краевой столицы.

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