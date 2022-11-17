Фермеры продают свою продукцию в супермаркетах Хабаровска
Фото: Правительство Хабаровского края
В хабаровских супермаркетах появляются «фермерские островки». Сельхозпроизводители края предлагают жителям краевой столицы купить натуральные местные продукты. Это своего рода «ярмарка выходного дня», только в уменьшенных масштабах. Найти такие точки пока можно только в одном гипермаркете Хабаровска, но совсем скоро они появятся еще в трех магазинах.
- Торговые сети заинтересованы в присутствии местных производителей: свежая и качественная продукция привлекает покупателей, поэтому это взаимовыгодное сотрудничество, - сказала Елена Гордеева, представитель министерства промышленности и торговли Хабаровского края.
Участниками нового проекта стали 23 фермерских хозяйства из нашего региона, Приморья и ЕАО. Они продают молокопродукты, хлебобулочные изделия, мясо, рыбу, мед, напитки, консервы и многое другое.
Такая форма работы сокращает путь от производителя до покупателя. Это положительно сказывается на цене товаров.
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