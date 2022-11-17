Хабаровское УФАС завело 22 дела в отношении организаций, предоставляющих финансовые услуги
Фото: Иван ВИСЛОВ
За 2022 год УФАС по Хабаровскому краю было открыто 22 дела в отношении организаций, размещающих противозаконную рекламу финансовых услуг.
Установлено, что организации намеренно делали нечитабельными условия получения выгодных кредитов или займов, увеличивая текст процентных ставок и уменьшая остальной до нечитаемого шрифта.
- Для выявления нарушений была создана экспертная комиссия из 25 человек. Специалисты признали нарушение законодательства о рекламе, и дела были переданы в суд, - рассказала Оксана Власкина, начальник отдела рекламы и недобросовестной конкуренции УФАС РФ по Хабаровскому краю.
Нарушения особенно часто встречаются на наружной рекламе: баннерах, растяжках, билбордах и бегущих строках. Нарушителям выносят предупреждения, а за повторные случаи штрафуют.
К Новому году по Хабаровску количество рекламы возрастает. Соответственно, количество нарушений тоже. Вся наружная реклама проходит тщательную проверку в ведомстве.
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