Хабаровский край перевыполнил план по восстановлению лесов Фото: Олег АДАМОВИЧ

Специалисты лесного хозяйства весь сезон высаживали деревья там, где они массово погибли от пожаров и в местах санитарной рубки. В этом году им удалось пополнить фонд 19 миллионами саженцев. Старания помогли перевыполнить план на 14%.

- Основной показатель программы - отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. В этом году он составил 160% при плановом 85%. Лес высадили на площади 8,2 тысячи гектаров, план был засадить 6,7 тысячи, - сказала Луиза Ярош, замминистра лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.

Вместо погибших растений в регионе высаживают хвойные породы: лиственницу, кедр, ель или сосну. Сеянцы сначала подрастают в теплицах, а когда они окрепнут, высаживают в отрытый грунт. В этом году самые масштабные работы прошли в Советско-Гаванском, Ульчском, Комсомольском, районах имени Полины Осипенко и Лазо.

В течение года в регионе дважды проводились акции, посвященные восстановлению лесного фонда: «Сад памяти» и «Сохраним лес». Благодаря этим мероприятиям было высажено 1,74 миллиона саженцев на площади 774 гектаров.

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