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НовостиОбщество17 ноября 2022 4:32

В мэрии Хабаровска рассказали, когда будет безопасно выходить на лед

Запрещающие знаки вдоль берега Амура появились в Центральном районе города
Александра ЯВИЩЕНКО
В мэрии Хабаровска рассказали, когда будет безопасно выходить на лед

В мэрии Хабаровска рассказали, когда будет безопасно выходить на лед

Фото: Администрация Хабаровска

Амур у Хабаровска начинает покрываться льдом, но пока его толщина недостаточная, чтобы выдержать вес человека. Поэтому жителей краевой столицы предупреждают об опасности прогулок по обледеневшей акватории.

На набережной Хабаровска установили 10 табличек, запрещающих выходить или выезжать на лед. Скоро такие знаки появятся во всех районах города. Особенно пристально нужно следить за детьми, которые могут заиграться и случайно зайти на лед.

- Опаснее всего гулять у берегов в районе перекатов, на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков. Также могут быть покрыты тонким слоем льда полыньи, проруби, трещины, лунки, - сказал Олег Иванов, главный специалист управления по делам ГО и ЧС Хабаровска.

Для одного человека безопасно находиться на льду, когда его толщина больше семи сантиметров. Пешие переправы выдержат нагрузку при толщине покрова в 15 сантиметров.

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