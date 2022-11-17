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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 5:03

Минуты до трагедии: жительница Хабаровского края едва не заколола золовку

Жительница Комсомольска-на-Амуре подозревается в нападении с ножом на женщину
Егор ФАЛХВАДЗЕ
В Хабаровском крае отправили в СИЗО женщину, которая подозревается в нападении на золовку

В Хабаровском крае отправили в СИЗО женщину, которая подозревается в нападении на золовку

Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском крае отправили в СИЗО женщину, которая подозревается в нападении на золовку. ЧП случилось 14 ноября в Комсомольске. Заведено уголовное дело.

По версии правоохранительных органов, 52-летняя комсомольчанка напала на сестру возлюбленного. Подозреваемая вооружилась ножом и нанесла один удар в грудь жертве. Золовка выжила, нападавшую задержали.

- Уголовное дело заведено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре города, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

Сейчас следствие разбирается в обстоятельствах и причинах ЧП. Подозреваемой грозит до десяти лет колонии.