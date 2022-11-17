Больше 50 тысяч рублей в месяц получают многодетные семьи в Хабаровском крае Фото: Артем КИЛЬКИН

13 видов пособий и компенсаций получают многодетные семьи в Хабаровском крае в рамках нацпроекта «Демография». Их можно оформить после рождения третьего ребенка.

- Из 17 мер социальной поддержки для семей с детьми 13 - это пособия и выплаты, предоставляемые именно многодетным семьям. В среднем социальный пакет многодетной семьи в финансовом выражении у нас составляет 53 тысячи рублей, - сказала Наталья Нелюбина, замминистра социальной защиты Хабаровского края.

Основные меры поддержки - выплаты после рождения третьего и последующего ребенка, которые получают многодетные семьи, пока малыши не достигнут трехлетнего возраста. Также весомую часть суммы составляют краевой маткапитал, возврат части расходов на оплату коммуналки, выплата на школьников. С 2021 года в крае тоже появилась новая мера - выплата семи миллионов при рождении трех и более детей. Деньги можно использовать только на покупку жилья.

Правительство России продлило программу для многодетных семей по погашению 450 тысяч по ипотеке. Такая помощь положена семьям, в которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 по 31 декабря 2023 года. Через год начнет действовать новое пособие, которое объединит несколько мер соцподдержки: выплаты по беременности, на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет, при рождении первого ребенка, третьего либо последующего до достижения ими трех лет.

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