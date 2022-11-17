Снежное утро ожидает Хабаровск 18 ноября Фото: Александр ГЛУЗ

Небольшой мороз и снег обещают синоптики хабаровчанам 18 ноября. Небольшие осадки ожидаются ночью и ранним утром. Температура днем будет от -1 до +1 градуса. Ночью столбик термометра покажет до -7. Холодный северный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

В южных районах днем местами будет идти небольшой снег. Температура ночью составит от -5 до -10, а днем от -2 до +3. Северо-восточный ветер достигнет скорости 5-10 метров в секунду.

В центре Хабаровского края вероятность осадков будет низкой, кроме Хабаровского, Нанайского, Советско-Гаванского и Ванинского районов. Температура ночью опустится от -5 до -7, а днем потеплеет до +3 градусов. Ожидается северный ветер до 12 метров в секунду.

На севере региона снег может начаться в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. На остальной территории осадков не ожидается. Сила ветра составит 2-14 метров в секунду. Ночью температура будет от -7 до -25, а днем воздух прогреется от -2 до -17 градусов.

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