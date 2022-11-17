Креативные идеи молодежи получат поддержку инвесторов в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Молодежь Хабаровского края может получить поддержку инвесторов для развития собственного бизнеса. В регионе пройдет инвестиционная сессия, цель которой - преодолеть препятствия, возникающие из-за внешнего влияния, снизить уровень безработицы, дать молодым людям толчок для самореализации.

«Инвестиционные сессии» пройдут в 30 регионах РФ. Участие примут больше 600 конкурсантов от 14 до 35 лет. В состав жюри войдут больше 60 частных инвесторов и фондов, которые готовы вложить деньги в самые привлекательные проекты. В Хабаровском крае участники представят свои разработки 19 ноября.

- Встреча пройдет в краевой столице. Экспертами станут представители бизнес-объединений, общественники, действующие предприниматели и профессиональные инвесторы, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Всем участникам независимо от результатов конкурса дадут советы по развитию своего дела.

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