Креативные идеи молодежи получат поддержку инвесторов в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
Молодежь Хабаровского края может получить поддержку инвесторов для развития собственного бизнеса. В регионе пройдет инвестиционная сессия, цель которой - преодолеть препятствия, возникающие из-за внешнего влияния, снизить уровень безработицы, дать молодым людям толчок для самореализации.
«Инвестиционные сессии» пройдут в 30 регионах РФ. Участие примут больше 600 конкурсантов от 14 до 35 лет. В состав жюри войдут больше 60 частных инвесторов и фондов, которые готовы вложить деньги в самые привлекательные проекты. В Хабаровском крае участники представят свои разработки 19 ноября.
- Встреча пройдет в краевой столице. Экспертами станут представители бизнес-объединений, общественники, действующие предприниматели и профессиональные инвесторы, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Всем участникам независимо от результатов конкурса дадут советы по развитию своего дела.
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