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НовостиСпорт17 ноября 2022 6:13

Международный турнир за Кубок мэра Хабаровска по панкратиону пройдет 17 декабря

Участниками станут спортсмены из семи стран
Александра ЯВИЩЕНКО
Международный турнир за Кубок мэра Хабаровска по панкратиону пройдет 17 декабря

Международный турнир за Кубок мэра Хабаровска по панкратиону пройдет 17 декабря

Фото: Администрация Хабаровска

17 декабря в краевой столице состоится турнир Федерации современного панкратиона по ММА за Кубок мэра Хабаровска, в котором примут участие бойцы из России, Бразилии, Египта, Таджикистана, Армении, Азербайджана и Узбекистана.

Соревнование пройдет в «Платинум арене». Почетными гостями станут легенда мирового ММА Сергей Харитонов и 11-кратный чемпион мира по тайскому боксу Денис Гончаренок. Также событие не обойдут вниманием блогеры с миллионными аудиториями: Артем и Корней Тарасовы, tatarka fm и другие.

Турнир на Кубок мэра Хабаровска проходит каждый год. Но два последних года его отменяли из-за пандемии коронавируса.

- Часть боев уже определена, по другим продолжаются переговоры. Главный поединок на турнире в весе 93 килограмма отдадим бойцу нашей федерации Евгению Шаломаеву. Хабаровск представят Валентин Груздев, Владислав Белый, Иван Знаменский и Григорий Ткаченко. Также запланирован поединок за титул чемпиона MFP, - сказал Дмитрий Коньков, президент федерации.

Александр Загорский, знаменитый ринг-анонсер, станет ведущим турнира.

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