Международный турнир за Кубок мэра Хабаровска по панкратиону пройдет 17 декабря
Фото: Администрация Хабаровска
17 декабря в краевой столице состоится турнир Федерации современного панкратиона по ММА за Кубок мэра Хабаровска, в котором примут участие бойцы из России, Бразилии, Египта, Таджикистана, Армении, Азербайджана и Узбекистана.
Соревнование пройдет в «Платинум арене». Почетными гостями станут легенда мирового ММА Сергей Харитонов и 11-кратный чемпион мира по тайскому боксу Денис Гончаренок. Также событие не обойдут вниманием блогеры с миллионными аудиториями: Артем и Корней Тарасовы, tatarka fm и другие.
Турнир на Кубок мэра Хабаровска проходит каждый год. Но два последних года его отменяли из-за пандемии коронавируса.
- Часть боев уже определена, по другим продолжаются переговоры. Главный поединок на турнире в весе 93 килограмма отдадим бойцу нашей федерации Евгению Шаломаеву. Хабаровск представят Валентин Груздев, Владислав Белый, Иван Знаменский и Григорий Ткаченко. Также запланирован поединок за титул чемпиона MFP, - сказал Дмитрий Коньков, президент федерации.
Александр Загорский, знаменитый ринг-анонсер, станет ведущим турнира.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru