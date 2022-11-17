Международный турнир за Кубок мэра Хабаровска по панкратиону пройдет 17 декабря Фото: Администрация Хабаровска

17 декабря в краевой столице состоится турнир Федерации современного панкратиона по ММА за Кубок мэра Хабаровска, в котором примут участие бойцы из России, Бразилии, Египта, Таджикистана, Армении, Азербайджана и Узбекистана.

Соревнование пройдет в «Платинум арене». Почетными гостями станут легенда мирового ММА Сергей Харитонов и 11-кратный чемпион мира по тайскому боксу Денис Гончаренок. Также событие не обойдут вниманием блогеры с миллионными аудиториями: Артем и Корней Тарасовы, tatarka fm и другие.

Турнир на Кубок мэра Хабаровска проходит каждый год. Но два последних года его отменяли из-за пандемии коронавируса.

- Часть боев уже определена, по другим продолжаются переговоры. Главный поединок на турнире в весе 93 килограмма отдадим бойцу нашей федерации Евгению Шаломаеву. Хабаровск представят Валентин Груздев, Владислав Белый, Иван Знаменский и Григорий Ткаченко. Также запланирован поединок за титул чемпиона MFP, - сказал Дмитрий Коньков, президент федерации.

Александр Загорский, знаменитый ринг-анонсер, станет ведущим турнира.

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