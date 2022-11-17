Дмитрий Пардаев из Хабаровска стал чемпионом Азии по рукопашному бою Фото: Правительство Хабаровского края

В Казани прошел чемпионат Азии по рукопашному бою. Победителем соревнований стал хабаровчанин Дмитрий Пардаев.

В чемпионате принимали участие спортсмены из 10 стран. Впервые эти соревнования прошли в России. Символично, что именно россиянин стал чемпионом, тем более наш земляк. Дмитрий Пардаев выступал в дисциплине «Самооборона» в возрастной группе 50-60 лет и весе до 88 килограммов. Он провел три поединка с соперниками из Узбекистана, Казахстана и Киргизии, и во всех одержал победу. У Дмитрия также бронзовая медаль в абсолютной категории дисциплины «Самооборона».

- Чтобы попасть в сборную России, я выиграл всероссийские соревнования по рукопашному бою в Москве в конце октября. Очень рад, что сумел завоевать медали на соревнованиях такого уровня. Это первая золотая награда чемпионата Азии на Дальнем Востоке, - прокомментировал Дмитрий Пардаев свою победу.

Отметим, что этим летом наш спортсмен также завоевал две золотые медали этапа Кубка мира - «Кубок Дружбы» в Москве.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.