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НовостиСпорт17 ноября 2022 6:34

Дмитрий Пардаев из Хабаровска стал чемпионом Азии по рукопашному бою

Он стал лучшим среди спортсменов из 10 стран
Александра ЯВИЩЕНКО
Дмитрий Пардаев из Хабаровска стал чемпионом Азии по рукопашному бою

Дмитрий Пардаев из Хабаровска стал чемпионом Азии по рукопашному бою

Фото: Правительство Хабаровского края

В Казани прошел чемпионат Азии по рукопашному бою. Победителем соревнований стал хабаровчанин Дмитрий Пардаев.

В чемпионате принимали участие спортсмены из 10 стран. Впервые эти соревнования прошли в России. Символично, что именно россиянин стал чемпионом, тем более наш земляк. Дмитрий Пардаев выступал в дисциплине «Самооборона» в возрастной группе 50-60 лет и весе до 88 килограммов. Он провел три поединка с соперниками из Узбекистана, Казахстана и Киргизии, и во всех одержал победу. У Дмитрия также бронзовая медаль в абсолютной категории дисциплины «Самооборона».

- Чтобы попасть в сборную России, я выиграл всероссийские соревнования по рукопашному бою в Москве в конце октября. Очень рад, что сумел завоевать медали на соревнованиях такого уровня. Это первая золотая награда чемпионата Азии на Дальнем Востоке, - прокомментировал Дмитрий Пардаев свою победу.

Отметим, что этим летом наш спортсмен также завоевал две золотые медали этапа Кубка мира - «Кубок Дружбы» в Москве.

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