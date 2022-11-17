83% дорог приведут в порядок в Хабаровске к 2025 году Фото: Администрация Хабаровска

Дорожную сеть Хабаровска начали реанимировать в 2017 году, когда впервые город получил господдержку в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В последующие годы работы продолжились, внедрялись новые технологии по укладке асфальта. При ремонте Березовского шоссе и проспекта 60-летия Октября использовали щебеночно-мастичный асфальтобетон - износостойкий материал с долгим сроком службы.

- С начала реализации нацпроекта в Хабаровске отремонтировано 186,7 километра дорог. Финансирование за три последних года составило 5,5 миллиарда рублей. Удалось увеличить пешеходные связи более чем на 115 тысяч квадратных метров, сделать капремонт 12 километров линий освещения, построить больше 20 километров сетей ливневой канализации и водоотвода, - сказал Александр Лютов, начальник управления дорог и внешнего благоустройства Хабаровска.

Только в 2022 году на 1,38 миллиарда рублей отремонтировано 56 участков магистралей. Их общая протяженность составила 34,5 километра. Планируется, что к началу 2025 года 83% или почти 458 километов дорог будет соответствовать нормам.

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