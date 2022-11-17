Актер из Хабаровска Дмитрий Чеботарев появится на ТВ-3 в премьере сериала «Без правил»

Фото: стоп-кадр из сериала

В понедельник, 21 ноября, в 22:15 на телеканале ТВ-3 состоится премьера драматического сериала «Без правил», рассказывающего о жестоком противостоянии честной женщины и криминального авторитета. Одного из главных героев в проекте играет популярный актер из Хабаровска Дмитрий Чеботарев, хорошо знакомый российскому зрителю по таким сериалам, как «Вампиры средней полосы», «Карамора» и «Фитнес».

Герой Гоши Куценко Сергей Галямин узнает, что на территории заброшенного пионерлагеря находятся уникальные минеральные источники - настоящая золотая жила, на которой можно построить новую туристическую империю. Но есть одна загвоздка: эта земля уже принадлежит Ольге Лебедевой - готовой бороться за свои принципы решительной женщине в исполнении Елизаветы Боярской. В конфликт героев вскоре оказываются втянуты бизнес-партнер и любовник Ольги Михаил Варнаков в исполнении Константина Крюкова и отсидевший в тюрьме бывший бизнес-партнер Галямина Саша Борец, теперь выступающий на стороне Лебедевой. Эта роль досталась Александру Робаку. Дмитрий Чеботарев появится на телеэкранах страны в яркой роли спивающегося мужа главной героини - актера, чья слава и востребованность остались в прошлом.

Шестисерийный остросюжетный драматический проект «Без правил» производства кинокомпании 1-2-3 Production и режиссера Ивана Китаева («Бывшие») - одна из самых ярких сериальных премьер этого года, оцененная пользователями «КиноПоиска» на 7,6/10 и удостоенная множества положительных отзывов. Новые серии - с 21 ноября по будням, с понедельника по четверг, в 22:15 на ТВ-3.