Благоустройство территорий по программе «1000 дворов» завершается в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае завершается работа по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» - очередную благоустроенную территорию сдали в городе Амурске. Новая площадка появилась возле дома №21 на Пионерской улице. Стоимость проекта составила семь миллионов рублей.

Двор у этого дома стал участником программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» за счет того, что жители за него проголосовали. Место они хотели превратить в мини-парк. Сейчас здесь есть качели, горки, будут делать палисадник. Проезд во дворе заасфальтировали, сделали бордюры, поставили лавки и урны.

- Это замечательный подарок для людей и пример другим в том, какими дружными могут быть жильцы и к каким преобразованиям приводит их активность. Дело в том, что в этом доме всего 48 квартир. Это очень небольшое количество по сравнению с другими домами, вошедшими в программу. Однако жители дома по Пионерской, 21 настолько активно включились в процесс голосования, что в итоге получили современную многофункциональную площадку, - отметила Зоя Былкова, председатель Совета депутатов администрации города Амурска.

Программа «1000 дворов на Дальнем Востоке» направлена на благоустройство дворовых зон по всему региону. Территории делают комфортными для граждан. В этом году на программу направлено порядка 1 миллиарда рублей. В Хабаровском крае сделать красивые дворы осталось в Совгавани и Амурске.

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