Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 ноября 2022 8:05

На улицах Комсомольска устанавливают новые автобусные остановки

Это делается на деньги, сэкономленные от проекта «БКАД»
Оксана ШЕМЕТОВА
На улицах Комсомольска устанавливают новые автобусные остановки

На улицах Комсомольска устанавливают новые автобусные остановки

Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре на деньги, сэкономленные от проекта «Безопасные и качественные дороги», устанавливают новые автобусные павильоны. Также на эти средства модернизируют уличное освещение и пешеходные ограждения. Как сообщает администрация города, новшества вводят на тех улицах, которые приводили в порядок по проекту в этом году.

Всего на это уйдет порядка 13 миллионов рублей. 8 из 15 остановок уже поставили. Пять из них на Бульваре юности, еще две остановки на улице Кирова и одну - на Дзержинского. Ограждения на пешеходных дорожках устанавливают с целью обеспечения безопасности, чтобы люди не ходили по дорогам в неположенном месте.

Свет проводят на проспекте Октябрьском, Бульваре юности и на улице Лесной. Также освещение модернизируют на улице Химической. На объектах меняют 175 светильников, вместо них ставят светодиодные.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.