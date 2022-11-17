На улицах Комсомольска устанавливают новые автобусные остановки Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре на деньги, сэкономленные от проекта «Безопасные и качественные дороги», устанавливают новые автобусные павильоны. Также на эти средства модернизируют уличное освещение и пешеходные ограждения. Как сообщает администрация города, новшества вводят на тех улицах, которые приводили в порядок по проекту в этом году.

Всего на это уйдет порядка 13 миллионов рублей. 8 из 15 остановок уже поставили. Пять из них на Бульваре юности, еще две остановки на улице Кирова и одну - на Дзержинского. Ограждения на пешеходных дорожках устанавливают с целью обеспечения безопасности, чтобы люди не ходили по дорогам в неположенном месте.

Свет проводят на проспекте Октябрьском, Бульваре юности и на улице Лесной. Также освещение модернизируют на улице Химической. На объектах меняют 175 светильников, вместо них ставят светодиодные.

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