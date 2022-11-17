В Хабаровске при благоустройстве дворов учитывали мнения горожан

В Хабаровске при благоустройстве дворов учитывали мнение горожан
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске при благоустройстве дворов учитывались мнения жителей города. Всего по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» в городе привели в порядок 53 территории. Эти дворы объединяют 177 домов, где живут почти 35 тысяч человек. Об этом сообщили в администрации Хабаровска.
На территориях сделали детские площадки, спортивные зоны, поставили скамейки, беседки, обустроили пешеходные дорожки и сделали освещение. Без внимания не осталось и озеленение - на территориях высадили деревья и кустарники.
В квартале 70-летия Октября на месте парковки теперь возведены спортплощадки с тренажерами, зоны отдыха, беседка и детские площадки. На Черняховского сделали сцену для выступлений, поставили спортивную коробку, воркаут-комплекс, а также детские и спортивные площадки.
Проект реализуется во всем крае. Благоустроить территории осталось в Амурске и Советской Гавани.
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