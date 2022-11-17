Знаки за супружеское долголетие получили 329 семейных пар Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В Индустриальном районе Хабаровска за два месяца вручили 329 знаков «За супружеское долголетие». Этот знак получают те пары, которые прожили в браке более 53 лет. Об этом рассказали в администрации Хабаровска.

Награды давали не только в домашней обстановке, но и на концертах и мероприятиях. В это же время для супругов выступали лучшие коллективы города с творческими номерами.

До конца этого года будет вручено более двух тысяч знаков. Помимо памятного знака семейные пары получают также единовременные выплаты в 25 тысяч рублей. Пары должны жить в крае не менее 20 лет. Получить выплату могут и те пары, которые получали знаки «За супружеское долголетие» и раньше.

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