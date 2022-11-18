Зимой жители города смогут отдохнуть в экопарке на берегу озера под Хабаровском Фото: Правительство Хабаровского края

Экопарк «Шале на воде» находится на территории заповедника «Большехехцирский», всего в 25 километрах от Хабаровска. Это уникальное место с чистым воздухом на берегу озера. Здесь можно провести выходные в куполообразных номерах под открытым небом.

«Шале на воде» - первый и единственный глэмпинг недалеко от краевой столицы. Его площадь - около 50 гектаров. На территории работают четыре шатра, которые сейчас утепляют к зиме, открытые террасы-гриль.

- Проект экопарка получит полную поддержку со стороны краевых властей для дальнейшего развития, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Сейчас территорию готовят к холодам. Вместо летней рыбалки и прогулок по озеру на катере гостей будет ждать активный отдых - катание на коньках и лыжах.

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