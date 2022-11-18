Без туалетов и стульев: ученики одной из школ края занимаются в суровых условиях

Дети учатся в школе без туалета и спортзала в Хабаровском крае
Фото: Елена СТЕПАНОВА
Прокуратура проверила одну из школ Хабаровского края. Оказалось, что дети занимаются в условиях, которые никак не соответствуют нормам.
В Сети разошлась информация о том, что в школе села Матвеевка нет туалетов, спортзала, а ученики сидят на стульях, которые вот-вот рассыплются. Прокуратура начала проверку и выявила нарушения прав несовершеннолетних.
- Управление образования администрации района не принимает меры по выделению денег для ремонта школы, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Прокурор внес директору школы и главе района представления. Представители ведомства проследят за тем, чтобы нарушения были устранены, а права детей восстановлены.
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