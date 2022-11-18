Пешком полезней: хабаровчанин на три года остался без прав по собственной глупости

Мужчина поплатился за пьяное вождение в Хабаровске Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

35-летний хабаровчанин дважды предстал перед правоохранителями не в лучшем свете. Первый раз его на «Хонде CR-V» остановили сотрудники ДПС и предложили пройти освидетельствование, но мужчина отказался. Тогда его арестовали на 10 суток. Чуть позже ситуация повторилась. Вот только на второй раз последствия оказались куда серьезней.

- В июле водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он был остановлен инспектором ДПС и отстранен от управления, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На хабаровчанина завели уголовное дело. После проведения экспертиз и сбора доказательств материалы были переданы в суд. Так как раньше мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение, приговор был ужесточен. У него забрали права на два года и 11 месяцев, а также назначили 240 часов обязательных работ.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.