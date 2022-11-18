Мусоровоз и легковой автомобиль столкнулись и перекрыли дорогу в Комсомольске

Мусоровоз и легковой автомобиль перекрыли дорогу из-за аварии в Комсомольске Фото: @komcitynews Фото: Социальные сети

Водители вынуждены объезжать место аварии на улице Аллея Труда, где столкнулись мусоровоз и легковушка. Машины перегородили всю проезжую часть. Водителям придется выбирать альтернативные дороги, чтобы не застрять на отрезанном участке улицы.

На место приехали сотрудники ДПС. Водители разъедутся, когда авария будет оформлена. Предварительно, пострадавших нет. В обстоятельствах ДТП разберутся сотрудники ГИБДД.

Напомним, что совсем недавно огромная пробка на несколько километров образовалась у въезда на мост в сторону Комсомольска из-за столкновения двух грузовиков на переправе. Люди прождали около часа, прежде чем им открыли одну полосу для проезда, организовав реверсное движение.

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