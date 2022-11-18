200 магазинов организовали сбор гумпомощи мобилизованным в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Проект «Корзинка добра» организован в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. Он действует в крае с начала октября. Торговые сети по всему региону подключились к проекту и организовали сбор гумпомощи для мобилизованных. Корзинки появились в 200 магазинах в 11 районах Хабаровского края: Амурском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Комсомольском, Советско-Гаванском, Солнечном, Ульчском и Хабаровском. Уже удалось собрать больше тонны товаров первой необходимости.

- Жители нашего поселка активно наполняют корзинку продуктами с большим сроком годности и товарами, которые всегда нужны в быту. В основном оставляют консервы, кондитерские изделия, крупы, предметы личной гигиены, носки, подгузники. Только за эту неделю мы собрали три полные корзины и передали волонтерам, - рассказали сотрудники магазина в селе Гаровка-1.

Собранная помощь будет передана в региональный штаб акции #МЫВМЕСТЕ. Там товары распределят в наборы, а после отправят мобилизованным.

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