«ННК» вложит 41 миллиард рублей в Хабаровский нефтеперерабатывающий завод
Фото: Правительство Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с Эдуардом Худайнатовым, главой «Независимой нефтегазовой компании» («ННК»). Они обсудили крупный инвестиционный проект по модернизации Хабаровского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
- Инициатива подразумевает строительство на базе Хабаровского НПЗ, который входит в состав холдинга «ННК», оборудования для гидроочистки. Это поможет повысить глубину переработки нефти, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Стоимость такого проекта составит 41 миллиард рублей. Проект уже почти готов, ведется подготовка к строительству. Этот этап продлится до 2023 года. Кроме того, Михаил Дегтярев и Эдуард Худайнатов договорились об увеличении глубины переработки нефти и поставках качественных нефтепродуктов для жителей региона.
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