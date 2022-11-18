«ННК» вложит 41 миллиард рублей в Хабаровский нефтеперерабатывающий завод Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с Эдуардом Худайнатовым, главой «Независимой нефтегазовой компании» («ННК»). Они обсудили крупный инвестиционный проект по модернизации Хабаровского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

- Инициатива подразумевает строительство на базе Хабаровского НПЗ, который входит в состав холдинга «ННК», оборудования для гидроочистки. Это поможет повысить глубину переработки нефти, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Стоимость такого проекта составит 41 миллиард рублей. Проект уже почти готов, ведется подготовка к строительству. Этот этап продлится до 2023 года. Кроме того, Михаил Дегтярев и Эдуард Худайнатов договорились об увеличении глубины переработки нефти и поставках качественных нефтепродуктов для жителей региона.

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