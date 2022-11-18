Полицейские нашли 40 литров черной икры дома у мужчины в Комсомольском районе Фото: УТ МВД России по ДФО

28-летний житель одного из поселков Комсомольского района хранил дома незаконно добытую черную икру. Во время обыска полицейские нашли у него 80 пластиковых контейнеров по пол-литра каждый, доверху набитых рыбным деликатесом. Правоохранители также изъяли восемь фрагментов амурского осетра и калуги, которые занесены в Красную книгу РФ и запрещены к вылову.

- На мужчину завели уголовное дело по статье за незаконную добычу и оборот особо ценных водных биоресурсов. Материалы следствия уже переданы в суд, - рассказали в УТ МВД России по ДФО.

Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

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