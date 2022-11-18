Потеряла деньги быстрее, чем нашла работу: хабаровчанка отдала два миллиона незнакомым людям

Звонок «из Москвы» перевернул жизнь безработной хабаровчанки
Фото: Иван МАКЕЕВ
38-летняя безработная жительница Хабаровска ответила на звонок с неизвестного номера, который стал для нее роковым. Не успела она опомниться, как с ее счета ушло два миллиона рублей.
Женщине позвонили с неизвестного номера. Мужчина представился сотрудником московского банка. Он начал задавать вопросы, которые смутили хабаровчанку: давно ли она была в офисах банков, ругалась ли с кем-то из работников. Следом за этим ей позвонил «полицейский». Он сказал, что работает над разоблачением групп банковских мошенников, ворующих персональные данные клиентов, чтобы оформить кредиты. Далее последовала шокирующая новость: женщина стала одной из жертв аферистов, и от ее имени подан запрос на оформление кредита.
Конечной точкой стал звонок от «сотрудника службы финансовой безопасности». Он рассказал женщине, что нужно делать для отмены операции - оформить заем и перевести деньги на безопасный счет.
- Хабаровчанка поверила и перевела мошенникам почти два миллиона рублей. Когда она осознала обман, то обратилась в полицию, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Полиция завела уголовное дело. Виновные могут получить срок до 10 лет.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru