Юные хабаровчане заполнят и отправят открытки участникам СВО Фото: Администрация Хабаровска

Участники военной спецоперации получат открытки с изображением памятных мест Хабаровска. Их будут вкладывать в коробки с гумпомощью, которые регулярно отправляются на фронт.

К заполнению и отправке готова тысяча открыток. На них изображены достопримечательности и памятные места краевой столицы: Амурский мост, площадь Воинской славы, Спасо-Преображенский собор и другие. 18 ноября в администрации города приняли решение увеличить тираж открыток.

- Это будет память нашим защитникам, участвующим в СВО. Их увидят наши ребята из Хабаровска и всего края, даже те, кто находится с ними рядом. Это будет теплым приветом из дома, - сказал Сергей Кравчук, мэр города.

Заполнят послания школьники, участники молодежных патриотических клубов и объединений Хабаровска.

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