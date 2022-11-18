Юные хабаровчане заполнят и отправят открытки участникам СВО
Фото: Администрация Хабаровска
Участники военной спецоперации получат открытки с изображением памятных мест Хабаровска. Их будут вкладывать в коробки с гумпомощью, которые регулярно отправляются на фронт.
К заполнению и отправке готова тысяча открыток. На них изображены достопримечательности и памятные места краевой столицы: Амурский мост, площадь Воинской славы, Спасо-Преображенский собор и другие. 18 ноября в администрации города приняли решение увеличить тираж открыток.
- Это будет память нашим защитникам, участвующим в СВО. Их увидят наши ребята из Хабаровска и всего края, даже те, кто находится с ними рядом. Это будет теплым приветом из дома, - сказал Сергей Кравчук, мэр города.
Заполнят послания школьники, участники молодежных патриотических клубов и объединений Хабаровска.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru