Вандалы разбили пункт полиции в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В ночь с 17 на 18 ноября неизвестные разбили мобильный пункт полиции на площади Ленина. В нем, как правило, круглосуточно дежурят представители правопорядка, но был ли кто-то внутри в момент нападения вандалов, неизвестно. Обстоятельства и виновников в порче городского имущества сейчас устанавливает полиция.

Отметим, что в Хабаровске случаи вандализма – явление не редкое. Новые остановки, рекламные баннеры, фасады зданий, скверы и многое другое регулярно подвергаются нападкам. Хабаровчан просят беречь городское имущество и хорошо подумать, прежде чем что-то сломать или разрисовать. На улицах краевой столицы установлено много камер видеонаблюдения, поэтому избежать наказания кому-то вряд ли удастся.

Разбитый пункт полиции Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В полицейской будке разбиты окна Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

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