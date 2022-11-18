Администрация Хабаровска помогла обеспечить мобилизованных питьевой водой Фото: Администрация Хабаровска

Мэрия Хабаровска вместе с неравнодушными жителями города помогает воинским частям с обустройством инфраструктуры для жизни и обучения мобилизованных. Накануне власти краевой столицы помогли обеспечить военнослужащих чистой питьевой водой.

- Администрация Хабаровска оказывает нам большую помощь. Сейчас обустраивается скважина. Раньше питьевую воду подвозили в цистернах. На территории воинской части строится баня. От администрации мы получили специальное оборудование, которое будет направлено в зону СВО, - рассказали в воинской части.

Система подачи воды будет работать и после того, как мобилизованные покинут часть. Ею смогут пользоваться срочники во время учений.

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